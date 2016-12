Bolt, l’éclair qui illumine les pistes

Paradoxal pour un athlète qui n'aura eu besoin que de 200 secondes dans sa carrière pour collecter neuf médailles d'or, en neuf finales.

Bolt n'a pas encore raccroché mais 2017 sera sa dernière année, qui devrait ressembler à s'y méprendre à la tournée d'adieu d'une rock-star.

"Ça ne va pas être aussi intense que les années précédentes (...) cette saison (2017) sera essentiellement destinée à mes fans", a d'ores et déjà souligné "l'Eclair", même si l'année culminera avec les Mondiaux, du 5 au 13 août à Londres.

En attendant, "ce gars est un génie", a lâché Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) d'habitude plutôt avare de compliments lorsqu'il s'agit de sprint.

"Il n'y avait eu personne comme lui depuis Mohammed Ali en termes de faculté à capter l'imagination des foules. Si vous m'aviez dit en 2008 que ce gars allait faire tout cela... La différence entre le bon et le super athlète, c'est la longévité. Et Bolt a cette longévité", a expliqué Coe, lui-même double champion olympique sur 1500m (1980, 1984).

Avec neuf médailles d’or olympiques, Bolt a rejoint le Finlandais Paavo Nurmi, fondeur et crossman dans les années 1920, et l'Américain Carl Lewis, sprinteur et sauteur en longueur à la fin du XXe siècle, au rang des athlètes les plus titrés de l'histoire des JO.