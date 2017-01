Bolt félicite United

Le présentateur de l'émission d'après-match de Manchester United sur la chaîne du club se souviendra longtemps du coup de téléphone reçu en direct après la victoire des Red Devils 2-1 devant Middlesbrough, samedi, lors de la 19e journée de Premier League: au bout de la ligne, l'un des plus célèbres fans de MU, Usain Bolt.

"Le prochain appel vient d'un certain Usain de Jamaïque", a annoncé Mandy Henry, ajoutant immédiatement: "Vous n'êtes pas Usain Bolt, n'est-ce pas?"

"Si, si, je suis Usain Bolt", lui a répondu le nonuple champion olympique avant de livrer ses commentaires sur le match de son club de coeur dont il rêve de porter, un jour, le maillot.

"Ils ont fini par l'emporter comme le Manchester United de l'époque! Ils ont poussé, persévéré, et gagné, dans le style de Manchester United. C'était un grand match, ce dont je suis très heureux!"

Usain Bolt a ensuite envoyé un tweet pour confirmer que la personne intervenant sur MUTV était bien lui. Henry lui a répondu par des excuses tout en l'invitant à appeler pour une prochaine émission.