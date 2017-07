Bob Sinclar dépouillé

Alors qu'il fait une résidence estivale au club Pacha à Ibiza, le DJ superstar Bob Sinclar a vécu une mésaventure. Comme le rapporte le Mail Online, la demeure qu'il loue a été cambriolée et son ordinateur, contenant sa musique, a été volé. Il a lancé un appel à l'aide, ou plutôt une supplique...

Dans un post Facebook du 4 juillet 2017, supprimé par la suite, Bob Sinclar a révélé avoir été cambriolé et a demandé à ce qu'on lui rende son outil de travail. "Message aux deux gars qui ont visité la maison que je loue à Ibiza, hier soir à 22 heures. Vous avez volé mon vieux MacBook Pro en argent avec toute ma musique à l'intérieur. Je m'en fiche du reste mais ma musique est tellement précieuse pour moi. Cela ne vaut rien pour vous et ça n'a aucune valeur à la revente. S'il-vous-plaît, envoyez-là à la réception de l'hôtel Pacha. Merci beaucoup. Bob Sinclar", a-t-il écrit.

Le DJ n'a pas précisé si son appel a été entendu, mais il a depuis posté d'autres photos de lui, dont une à la piscine, très souriant, et a ajouté en légende : "La vie continue."