Blocage et déblocage de la VoIP ! Merci Marrakech

En janvier 2016, les Marocains découvrent avec stupeur et colère le blocage de la VoIP (voix sur IP). L'Agence nationale de régulation des télécommunications (ANRT) dans un communiqué fatal à son patron Azzedine Al Mountassir Billah explique que "ces services ne peuvent être fournis que par les exploitants détenteurs de licences de télécommunications", dont ne font pas partie les applications Internet. Malgré la grogne citoyenne, rien n’y fait, les trois opérateurs nationaux (IAM, INWI et Méditel devenue Orange récemment) et Dame ANRT demeurent insensibles.

Il faut attendre le début du mois de novembre et un événement majeur pour le Royaume, la COP22 à Marrakech, pour que les adeptes de la VoIP au Maroc puissent enfin reprendre en toute légalité leurs appels passés via WhatsApp, Skype ou autres Messenger, etc. La VoIP a, semble-t-il, été débloquée de manière définitive.