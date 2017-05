Bilan annuel satisfaisant des services sécuritaires à Essaouira

2199 affaires d’atteinte aux biens et aux personnes ont été traitées par les services sécuritaires d’Essaouira au titre de l’année 2016. Un chiffre qui fait partie du bilan annuel dressé par la sûreté nationale à l’occasion de la célébration de son 61ème anniversaire.

1437 mis en cause ont, à cet effet, été déférés à la justice par les services sécuritaires dont les moyens logistiques ont été renforcés suite à l’ouverture du siège du quatrième arrondissement à Essaouira El Jadida, proche du nouveau siège de la direction provinciale, et l’avancée des travaux de construction de l’écurie de la brigade des cavaliers.

Les différents services provinciaux de la sûreté ont pu identifier 12344 personnes, arrêter 335 recherchés, traiter 8656 dossiers et donner suite à 650 appels de détresse via la ligne 19.

La police judiciaire a, pour sa part, démantelé 25 bandes criminelles et saisi d’importantes quantités de drogue en tout genre. Quant à la brigade touristique, elle a assuré la sécurité de 45 VIP, 4300 voyages touristiques collectifs, 50 voyages privés, et 145 voyages organisés par des établissements scolaires.

Consciente de son rôle éducatif, la sûreté nationale a contribué à l’encadrement de 2640 élèves au sein de 30 établissements scolaires ayant abrité des séances de sensibilisation aux fléaux de la violence, de la drogue, du harcèlement sexuel, la cyber-criminalité, entre autres. L’Académie Royale de police a adhéré activement au forum de l’orientation scolaire initié par la direction provinciale du MEN. Les futurs bacheliers ont, à cet effet, pris connaissance des rôles des différents corps de la sûreté nationale et des conditions requises pour accéder à l’académie de police.

Le service de circulation a, quant à lui, réalisé 979 amendes d’une valeur globale dépassant 1.976.950 dirhams, et retiré 834 permis de conduire et 145 cartes grises.

Quant aux services administratifs de la sûreté nationale, ils ont réalisé 21807 cartes d’identité nationale biométriques et 4653 fiches anthropométriques.