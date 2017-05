Bientôt, un nouvel album de Jennifer Lopez

L’album en espagnol de Jennifer Lopez a l’air de très bien avancer! La superstar vient de teaser un nouveau titre sur son compte Instagram. On peut voir la superstar dans sa voiture chanter un titre très dansant en espagnol! Il s’agit de «Ni Tu Ni Yo», qu’elle chante en duo avec l’artiste Gente de Zona.

Et pour bien montrer que sa sortie est imminente, elle a ajouté «neuva musica pronto», soit «de la nouvelle musique bientôt» en français!

Ce tout nouveau titre de Jennifer Lopez, quelques petits chanceux ont déjà eu le privilège de l’entendre en entier et en live lors d’un de ses concerts. C’était il y a quelques semaines, lors de son séjour en République Dominicaine.

Jennifer Lopez a livré une performance endiablée. Comme on peut le voir sur plusieurs vidéos publiées sur YouTube, la chanteuse a en effet interprété «Ni Tu Ni Yo» avec Gente de Zona pour clôturer sa prestation. Vivement le clip!