Bientôt un biopic sur le rappeur assassiné, Tupac

Une biographie filmée de l'icône du rap américain

devrait sortir le 16 juin prochain, a annoncé la société de production du film, Summit Entertainement.

Vingt ans après son assassinat à Las Vegas,

le rappeur revient sur le devant de la scène.





La biographie filmée très attendue du rappeur Tupac Shakur, mort assassiné le 13 septembre 1996, devrait sortir le 16 juin, selon la société de production du film. Attendu depuis plusieurs années, "All Eyez On Me", en référence à l'un des albums de Tupac, sortira le jour de ce qui aurait été le 46ème anniversaire du rappeur, a précisé Summit Entertainment.

Le projet de film avait été annoncé il y a six ans, avec comme réalisateur à l'époque John Singleton, très lié à la culture hip-hop. Mais le film a subi plusieurs changements et n'a pas pu être fini à temps pour le 20ème anniversaire du meurtre du chanteur en 1996 à Las Vegas. "All Eyez on Me" a finalement été réalisé par un vétéran de la vidéo musicale, Benny Boom. Tupac sera joué par un acteur peu connu, Demetrius Shipp Jr., dont le père a été le producteur de Tupac et qui ressemble beaucoup physiquement au rappeur, maigre avec une fine moustache. Shipp a expliqué l'an dernier au magazine de hip-hop «XXL» qu'il avait accepté ce rôle "pour que (les gens) comprennent bien Tupac et sa vie, et pourquoi ça s'est terminé comme ça". Tupac, tué à l'âge de 25 ans, reste très influent dans le monde du hip-hop, de par ses paroles d'une émotion intense et son sens du théâtre. Issu d'une famille qui a milité dans les rangs des Black Panthers, Tupac Shakur a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde entier, faisant de lui l'un des musiciens ayant vendu le plus de disques dans le monde. Le magazine Rolling Stone l'a classé 86ème dans son classement des plus grands artistes musicaux de tous les temps. Parallèlement à sa carrière musicale, il était un acteur prometteur et un activiste social. La plupart de ses chansons parlent d'une enfance au milieu de la violence et de la misère dans les ghettos, du racisme, des problèmes de société et des conflits avec d'autres rappeurs. Il a milité tout au long de sa carrière pour l'égalitarisme racial. Shakur fut d'abord un «roadie» et un danseur pour le groupe de hip-hop alternatif Digital Underground. Il a ensuite fait partie des groupes Outlawz, Digital Underground et Thug Life.

Son succès a largement contribué à l'explosion commerciale mondiale du rap au cours des années 1990. Son charisme, son «flow», ses paroles travaillées et sa mort prématurée en ont fait l'une des icônes majeures de ce genre musical et une franchise rentable : il est l'un des artistes qui a sorti le plus d'albums après sa mort, il est classé 8ème célébrité morte rapportant le plus d'argent, devançant notamment James Brown et Bob Marley en 2007.

En 1994, il se fait tirer dessus à cinq reprises et se fait voler dans le hall d'un studio d'enregistrement à New York. L’artiste soupçonne alors que d'autres figures de l'industrie du rap avaient une connaissance préalable de l'incident et ne l'ont pas averti. Cette controverse a contribué à déclencher la rivalité East Coast/West Coast. Il a ensuite été déclaré coupable d'agression sexuelle et condamné à un an et demi puis quatre ans et demi de prison. Après avoir purgé onze mois de sa peine, il est libéré sous caution payée par Marion Knight «Suge», le PDG de Death Row Records. En échange de l'aide de Suge, Shakur accepte d'enregistrer deux albums pour le label Death Row. Le 7 septembre 1996, Tupac est à nouveau la cible d'une fusillade, mais cette fois lors d'un «drive-by shooting» fatal à Las Vegas. Après avoir été emmené à l'University Medical Center, il meurt, quelques jours après, d'une insuffisance respiratoire et d'un arrêt cardiaque.