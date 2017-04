Beyoncé remporte le Peabody Award pour “Lemonade”

Après avoir remporté plusieurs prix lors des Grammy Awards en février dernier, Beyoncé a reçu le prestigieux Peabody Award pour son dernier album «Lemonade».

Il y a quelques semaines, Beyoncé remportait le prix du meilleur album urbain contemporain pour «Lemonade» et le prix de la meilleure vidéo musicale pour son titre «Formation» lors de la cérémonie des Grammy Awards. Cette semaine c'est le «Prix Pulitzer du divertissement», le prestigieux Peabody Award, qu'a reçu Beyoncé pour son album «Lemonade». Le Peabody Award est une récompense américaine créée en 1941 et qui est considérée comme la plus prestigieuse dans le domaine du divertissement.

Au sujet du dernier album de Beyoncé, le jury des Peabody Awards a déclaré dans un communiqué officiel publié sur leur site : «"Lemonade" est né des nombreuses influences littéraires, musicales, cinématographiques, et des sensibilités esthétiques de la culture noire des producteurs qui cherchaient à créer une fresque riche d'innovation poétique. L'audace et la bravoure dont cet album fait preuve mettent au défi notre imagination culturelle, tout en créant une oeuvre sublime à propos de la vie des femmes de couleur et des liens d'amitié rarement vus dans la culture populaire américaine».

Beyoncé, enceinte et rayonnante

Actuellement enceinte de jumeaux, Beyoncé s'accorde une pause loin de la scène musicale. En effet, il y a quelques semaines, les organisateurs du festival de Coachella avaient annoncé l'annulation de ses concerts et le weekend dernier alors que Lady Gaga a pris sa place sur la programmation du festival, Beyoncé a passé les fêtes de Pâques auprès de sa famille. Depuis le début de sa grossesse, Beyoncé partage régulièrement avec ses fans des clichés de son ventre qui s'arrondit à vue d'œil.