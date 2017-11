Beyoncé, la chanteuse la mieux payée

Le magazine Forbes a dévoilé la liste des femmes les mieux payées dans l'industrie du disque et c'est Beyoncé qui trône en tête de ce classement, devant Adele et Taylor Swift.

Beyoncé est la chanteuse la mieux payée au monde en 2017. Selon le magazine Forbes, "Queen B" a gagné 105 millions de dollars entre juin 2016 et juin 2017. Un succès dû à son sixième album Lemonade et sa tournée "The Formation World Tour", 49 shows dans le monde entier dont Paris. Beyoncé succède ainsi à Taylor Swift.

À la seconde place de ce classement dévoilé par Forbes, on retrouve la chanteuse Adele, avec 69 millions de dollars, suivie de Taylor Swift et ses 44 millions de dollars engrangés. À noter qu'à la quatrième place, on retrouve la star canadienne Céline Dion. L'interprète de S'il suffisait d'aimer a gagné 42 millions de dollars sur la période.