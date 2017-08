Beyoncé et Jay-Z engagent 18 personnes pour gérer la com’ de leurs jumeaux

Beyoncé voit grand pour ses jumeaux, nés à l’hôpital Ronald Reagan de UCLA, le 12 juin dernier. Autant que pour son aînée Blue Ivy, véritable baby star des tapis rouges qui fait de tendres sourires à son père Jay-Z devant les photographes… Comme l’explique en effet Closer, la chanteuse s’est déjà entourée d’une grande équipe de communication pour gérer leur image, alors qu’ils n’ont pas encore fait leurs premiers pas. Les adorables Rumi et Sir, présentés il y a peu sur Instagram, vont bénéficier d’un conseiller financier qui gèrera des marques à leurs noms. Ils verront ainsi dans les mois à venir leur maman commercialiser des goodies allant des porte-clefs aux poussettes et parfums. Au total, 18 personnes devraient être réquisitionnées pour cette logistique.

Rumi et Sir seront également chouchoutés en permanence par des infirmières et protégés par des gardes du corps postés autour de la luxueuse villa de leur parents à Los Angeles. La maison elle aussi semble avoir été construite sur mesure, équipée de fenêtres résistantes aux balles, selon Page Six. Côté vestimentaire, les parents, selon des rumeurs, ont déjà assuré leur dressing depuis longtemps. Ils auraient dépensé près de 500 000 dollars pour se fournir en mobilier et en vêtements de créateurs. On espère que Blue Ivy ne sera pas trop jalouse de ces attentions.