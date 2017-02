Beyoncé bientôt maman de jumeaux

La chanteuse américaine Beyoncé, mariée avec le rappeur Jay-Z, a annoncé mercredi sur sa page Instagram, photo à l'appui, qu'elle était enceinte et que sa famille allait accueillir des jumeaux.

"Nous souhaitons partager notre amour et notre bonheur. Nous sommes bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants du fait que notre famille va s'agrandir de deux, et vous remercions pour vos bons voeux", a posté la chanteuse, signant son message "Les Carter", nom de famille de Jay-Z.

Le message est accompagné d'une photo sur laquelle elle pose de profil, à genoux en sous-vêtements, avec les mains sur son ventre rebondi et un voile de tulle vert clair sur la tête. Elle est installée dans un décor végétal, avec des fleurs l'encadrant.

Le couple a déjà une fille de cinq ans, Blue Ivy.