Bernard Simondi aux commandes de l’OCK Du pain sur la planche pour le technicien français

Le bureau dirigeant de l'Olympique Club de Khouribga a trouvé un accord final avec le technicien français Bernard Simondi avec qui il a signé un contrat de deux saisons pour superviser le Onze khouribgui. L'entraîneur français prendra ses fonctions au début de cette semaine.

Le coach Bernard Simondi, âgé de 64 ans, a entrainé un certain nombre d’équipes arabes. Ainsi, il a commencé sa carrière d'entraîneur en 1986 en Arabie Saoudite où il a présidé aux destinées du club saoudien Enassr. Puis il a entamé une période en France entre un groupe de clubs, principalement en deuxième division et aux sections inférieures. Au début du nouveau millénaire, il a viré vers le continent africain pour entraîner les sélections locales telles que la Guinée et le Bénin.

En 2004, il a supervisé des clubs, à commencer par l'Etoile du Sahel de Tunisie qui est arrivé dauphin au championnat tunisien et en Ligue des champions, après la défaite devant Enyimba International FC du Nigeria et aussi dauphin en Coupe de la Tunisie.

Il est revenu en 2006 pour diriger la sélection du Burkina Faso, avant de prendre les rênes de l’Entente de Sétif l’algérien, la saison 2007-2008 avec qui il a remporté la Ligue des champions arabes. Puis, il a pris la destination vers l'Asie et le Qatar Stars League, où il a supervisé la direction technique de l’équipe Al Kharitiyath pendant trois saisons. Ensuite on lui a donné la direction de l'équipe olympique qatarie en 2011. Après quoi, il a dirigé l'équipe Al Ahli qatari, avant de revenir à Al Kharitiyath sans obtenir de résultats significatifs en tournoi qatari.

A la saison 2013-2014, il a débarqué de nouveau en Algérie dans une expérience de six mois avec l'équipe de la Jeunesse de Constantine, puis une expérience similaire qui n’a pas réussi avec l'équipe de la Jeunesse Saoura, puisqu’il a été limogé rapidement. Après, il est retourné à Alger pour l’USM algérien, où il a assumé la fonction de directeur des sports.

Chouaib Sahnoun