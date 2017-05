Benzema copain avec Macron

Le footballeur Karim Benzema a confié qu’il avait déjà rencontré le nouveau président de la République à plusieurs reprises. Il est d’ailleurs l’un des premiers à avoir tweeté un message de félicitations le soir du 7 mai dernier, lorsqu’Emmanuel Macron a remporté le second tour de l’élection. « C’est tout simplement parce que je le connais, a expliqué l’attaquant star du Real Madrid lors d’une interview à L’Equipe. Je l’ai vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. »

Les deux hommes seraient-ils devenus copains ? En tout cas, ils ont une passion commune, et ne manquent donc pas de sujets de conversation. « C’est un fan de foot, a confié Karim Benzema à propos d’Emmanuel Macron. On a échangé, ensuite on est restés un peu en contact par messages. » Pendant la campagne, le leader d'En Marche avait notamment montré qu'il aimait le football lors d'un déplacement à Sarcelles, au cours duquel il avait marqué un penalty remarqué.

Mais pour le sportif, pas question d’en faire toute une histoire. « On ne va pas commencer à en faire des tonnes là-dessus, a-t-il demandé. Je ne veux pas jouer sur ce terrain là. Je n’attends rien de lui. » Et d’ajouter, taquin : « Ses phrases sur moi seront peut-être meilleures » (sous entendu : meilleures que celles de François Hollande, qui avait déclaré au sujet de l’affaire de la sextape « Benzema n’est pas un exemple à suivre. »)

Pas question, non plus, de compter sur cette amitié pour réintégrer l’équipe de France. « La personne qui fait des choix pour l’équipe de France, c’est uniquement le sélectionneur (Didier Deschamps). C’est de sa part que j’attends des réponses. Pas du président de la République », a conclu Benzema. A bon entendeur.