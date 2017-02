Benatia et Ziyech courtisés par l’Olympique de Marseille

L’ Olympique de Marseille jette de nouveau son dévolu sur deux joueurs marocains, le capitaine du Onze national, Mehdi Benatia et Hakim Ziyech. Le club phocéen propriété depuis quelques mois du milliardaire américain Frank McCourt veut changer de grade en recrutant des éléments de valeursans pour autant commettre desfolies dé- pensières. Concernant le cas de Mehdi Benatia qui manque terriblement de temps de jeu avec la Juventus deTurin avec uniquementseptmatches disputés jusqu’ici en Serie A, le site italien calciomercato rapporte que l’internationalmarocain serait dansle collimateur de l’OM prêt à casquerla somme de 25 millions d’euros afin de s’attacher pour de bon ses services. Le hic pour le moment est que le club transalpin n’est pas maître de la situation dans la mesure où Mehdi Benatia est toujourssous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2019. Evoluant à titre de prêt sous les couleurs de la Vieille Dame, celle-ci pour conclure la transaction, d’après la même source, pourrait racheter son contrat du club bavarois contre 17 millions d’euros. Une affaire qui semble sur la bonne voie, d’autant plus que le joueur en question amanifesté son intention de vouloir changer de club et un retour à Marseille, où il avait dé- buté sa carrière de footballeur sans pouvoir jouer avec l’équipe première, serait une option appropriée,sachant qu’à l’OM, Mehdi Benatia rencontrera de nouveau l’entraîneur français Rudi Garcia qui l’avait coaché à la Roma de 2005 à 2008. Quant à Hakim Ziyech, les chosesse présentent autrement. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam est courtisé parl’Olympique de Marseille disposé à casser sa tirelire mais sans aller jusqu’à débourser un montant colossal. La formation batave qui s’était attachée les services de Ziyech jusqu’en juin 2021 pour 15 millions d’euros n’est pas prête à brader son stratège, réclamant pas moins de 60 millions d’euros pour que l’opération de résiliation de contrat prenne forme, d’après Footmarseille.com L’affaire pourrait ne pas se concrétiser mais l’Ajax compte bien tirer pleinement profit du passage de Hakim Ziyech sous ses couleurs du moment que les offres ne devraient pasmanquer parla suite.De façon officieuse, certains médias néerlandais affirment que le club anglais de Liverpool a annoncé la couleur, affichant son désir de recruter l’attaquant marocain sacré d’ailleurs par les internautes du Magazine spécialisé France Football comme le meilleur joueur africain du mois de janvier.