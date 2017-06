Benabdelkader et Fatih représentent l’USFP au Congrès du PSOE

Mohamed Benabdelkader et Noureddine Fatih, respectivement membres du Bureau politique et du Conseil national de l’USFP ont pris part, en fin de semaine à Madrid, au 39ème Congrès fédéral du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).

Ce Congrès a été l’occasion pour les deux représentants de l’USFP d’avoir des entretiens avec des leaders socialistes espagnols ainsi que des présidents de délégations étrangères.

A rappeler que le PSOE a été représenté aux Xème Congrès national de l’USFP, tenu les 19, 20 et 21 mai dernier, par Cibrán Fernández Silva, coordonateur des relations extérieures du parti.

Lors de ce 39ème Congrès du PSOE, il a été procédé à l’élection de Pedro Sánchez au poste de secrétaire général du parti.