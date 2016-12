Belhanda suit en spectateur la séance d’entraînement du Onze national

Le Onze national a poursuivi jeudi son programme de préparation au stade Tahnoun Ben Mohamed dans la ville émiratie d’Al Aïn.

Pour cette seconde journée, la séance matinale d’entraînement a duré une heure et demie et le travail a été axé sur les aspects technique et physique, rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

A noter que cette séance a vu la participation de Mbarek Boussoufa et Mehdi Carcela aux côtés des autres éléments de l’équipe nationale.

Quant à Younès Belhanda, il a suivi en spectateur la séance après avoir rejoint le groupe à son lieu de résidence mercredi. Il devrait être examiné par le médecin de l’équipe nationale, Abderrazak Hifti, pour s’assurer de l’état de sa blessure contractée avec son club de l’OG Nice, sacré d’ailleurs champion d’automne en France.

La même source ajoute que la sélection marocaine devait effectuer hier en début de soirée une seconde séance d’entraînement sans donner davantage d’informations. En tout cas, le programme de préparation est savamment peaufiné afin que l’équipe soit fin prête avant l’entame des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations prévues entre du 14 janvier au 4 février prochains.

A propos toujours de la préparation, le sélectionneur national Hervé Renard avait affirmé dans un entretien accordé au site de la FRMF au lendemain de la publication de la liste des joueurs en partance pour l’édition gabonaise qu’ « Al Aïn est un endroit où les infrastructures sont au top, où l’on sera isolés et concentrés pour bien se préparer à cette échéance continentale ».

Une concentration qui sera ponctuée par des matches tests contre la Finlande et l’Iran, deux coriaces sélections non africaines certes mais qui seront de bons sparrings-partners, alors que Hervé Renard n’avait pas manqué de souligner que « l’EN ne devra pas se découvrir pour ses adversaires de la CAN».

Et ses adversaires lors de cette Coupe d’Afrique sont ceux du groupe C et le premier match sera, le 16 janvier, face à la sélection de la République démocratique du Congo avant d’enchaîner avec le Togo et le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, respectivement les 20 et 24 dudit mois.