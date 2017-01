Belhanda et Tanane out of Africa

La malédiction des blessures continue de frapper les rangs du Onze national. Après Younès Belhanda dont l’absence a été officiellement confirmée dimanche, un autre forfait vient de s’ajouter à la liste et non des moindres, puisqu’il s’agit d’Oussama Tanane, le sociétaire du club français de Ligue 1 de l’AS Saint Etienne.

L’absence de Tanane a été annoncée par le médecin de la sélection marocaine, Abderrazak Hifti, qui a fait savoir dans une déclaration relayée par le site de la Fédération, frmf.ma, qu’«Oussama a quitté dimanche le stage de concentration de l’équipe nationale avec l’accord du sélectionneur national, Hervé Renard et moi-même». Et de poursuivre que «depuis son arrivée, il souffrait d’une pubalgie aiguë et les examens médicaux qu’on lui a fait subir ont révélé qu’il ne peut pas prendre part aux phases finales de la CAN 2017 au Gabon».

Et pour suppléer Oussama Tanane, le staff technique a appelé à la rescousse le joueur du club allemand de Saint Pauli, Aziz Bouhaddouz, qui a rejoint le groupe au stage de concentration qui se tient dans la ville émiratie d’Al Aïn.

Si pour Tanane, le remplacement a été effectué sur le champ, ce n’est point le cas pour Younès Belhanda, forfait bien avant l’entame de cette concentration. A ce propos, le docteur Hifti a indiqué que «malgré le rapport médical que j’ai reçu de la part du médecin de l’OG Nice, Giraldi, on a décidé de convoquer Younès Belhanda et de l’examiner. Il souffre d’une fracture à un orteil et, par conséquent, il ne peut pas participer avec l’équipe à la Coupe d’Afrique».

A signaler qu’hormis Oussama Tanane et Younes Belhanda, la liste des forfaits risque de s’allonger avec Noureddine Amrabet qui s’était blessé dimanche au genou avec son club de Watford lors d’un match de championnat anglais contre Tottenham.

Par ailleurs, le Onze national a repris lundi à huis clos son programme de préparation. La séance matinale, axée sur l’aspect physique et l’endurance, a connu la participation des deux joueurs du WAC, Amine Attouchi et Ismaïl El Haddad, ainsi que celle de Mehdi Benatia qui ont rejoint dimanche le groupe.

A noter que le match amical, prévu initialement le 6 courant, contre l’Iran a été annulé pour des raisons logistiques et organisationnelles, lit-on dans un communiqué relayé par le site de la FRMF qui ajoute qu’un autre sparring-partner sera annoncé prochainement afin que le Onze national puisse disputer un match test en perspective de la CAN. Sachant que l’équipe nationale devra affronter au cours de ce stage, toujours en amical, son homologue finlandaise, le 9 de ce mois.

Pour rappel, lors des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations, qui s’étaleront du 14 janvier au 4 février prochain, la sélection marocaine fait partie du groupe C qui aura à se produire dans la ville d’Oyem. Le premier match sera, le 16 janvier, face à l’équipe de la République démocratique du Congo avant d’enchaîner sur le Togo et le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, respectivement les 20 et 24 dudit mois.