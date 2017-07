Belhanda et Benatia bien partis pour être des titulaires à Galatasaray et à la Juventus

La saison footballistique 2017-2018 s’annonce sous de bons auspices pour Younès Belhanda et Mehdi Benatia. Apparemment, les deux internationaux marocains pourraient ne pas avoir une forte concurrence aux postes où ils évoluent du moment où deux sacrés crampons ont quitté respectivement Galatasaray et la Juventus.

Pour Galata, c’est le Néerlandais Wesley Sneijder qui a dû résilier son contrat qui court en principe jusqu’en juin 2018. Un départ peu apprécié par les supporters stambouliotes qui ont manifesté, vendredi, devant le siège du club, sachant que l’international néerlandais a fait part à maintes reprises de vouloir changer de cieux après avoir porté depuis 2013 les couleurs de Galatasaray avec lequel il avait disputé 175 matches et inscrit 46 buts.

Sur son compte Twitter, Sneijder, libre de tout contrat, a affirmé : «J'ai vécu de très belles années à Istanbul. J'aime vraiment ce club, cette ville et ses supporters. Merci pour tout".

La page de Wesley Sneijder tournée, les dirigeants de Galatasaray espèrent avoir fait une bonne affaire en recrutant Younès Balhanda, payé au prix fort. Il a signé un contrat de quatre ans, alors que l’indemnité de transfert est de 8 millions d’euros en plus de 2 millions de bonus.

Si Belhanda a débarqué dans plusieurs clubs, Schalke et l’OG Nice en particulier, avec le statut de titulaire, ce n’est pas le cas pour son compatriote Mehdi Benatia qui, après avoir quitté l’AS Rome, s’est retrouvé dans la situation de réserviste de luxe aussi bien au Bayern Munich qu’à la Juventus.

Cette donne pourrait changer avec le transfert de Leonardo Bonucci au Milan AC. En effet, les dirigeants de la Juve ont jugé bon de transformer le prêt du capitaine du Onze national en achat, anticipant ainsi le départ de Bonucci qui, dans une lettre d’adieu au public de la Vieille Dame, a écrit : «Sept saisons sont passées. Sept saisons de victoires, de rêves réalisés, d'une maturité gagnée grâce à ce lien exceptionnel, cette empathie avec la Juve », rapporte l’AFP.

Benatia, désormais joueur expérimenté, ne manquera certainement pas de saisir cette opportunité en vue d’avoir le maximum de temps de jeu avec un club réputé surtout pour ses défenseurs hors pair.