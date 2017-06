Beckham aura son stade à Miami

L'ancienne star du football anglais David Beckham a enfin trouvé un terrain pour la construction d'un stade à Miami, préalable à la création de l'équipe du Championnat nord-américain (MLS) qu'il tente de lancer depuis 2014.

Le conseil du comté de Miami-Dade s'est prononcé mardi, par neuf voix contre quatre, en faveur de la vente d'un terrain situé dans le quartier d'Overtown.

Le consortium Miami Beckham United va débourser neuf millions de dollars pour le terrain où il veut construire un stade de 25.000 places, pour un coût total de 300 millions de dollars (268 M d'euros) et une livraison prévue en 2021.

"Nos supporteurs loyaux à Miami et à travers le monde attendaient ce moment depuis des années déjà, nous sommes ravis de nous rapprocher un peu plus du coup d'envoi", s'est félicité dans un communiqué le consortium.

"En faisant l'acquisition de ce terrain pour construire notre stade financée par des fonds privés, Miami Beckham United a fait un pas important pour obtenir de la MLS formellement sa franchise", a-t-il poursuivi.

Le projet a pris beaucoup de retard après les rejets de plusieurs propositions d'achat de terrains, en raison de l'opposition de la population locale.

Beckham avait reçu le droit de créer une équipe MLS à un prix réduit (25 M USD, contre 150 actuellement) dans le cadre de son méga-contrat avec le Los Angeles Galaxy, son équipe de 2007 à 2012.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, du Real Madrid et du Paris SG s'était associé avec l'homme d'affaires Marcelo Claure et l'impresario Simon Fuller, qui lança les Spice Girls, le groupe pop anglais qui révéla Victoria Beckham.

Ils ont reçu le soutien en avril d'un quatrième investisseur, Todd Boehly, l'un des copropriétaires de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers.

Le grand patron de la MLS Don Garber ne cachait plus depuis plusieurs mois son impatience alors que son championnat est en pleine expansion, avec douze candidats pour quatre franchises à venir d'ici 2020.

La MLS a salué la décision du comté de Miami-Wade: "Nous sommes ravis que la recommandation du maire a été validée (...) Nous remercions le maire et le comté de leur soutien dans nos efforts pour parvenir à la création d'une équipe à Miami", a indiqué la MLS.