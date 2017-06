Becker déclaré en faillite personnelle

La légende allemande du tennis Boris Becker (49 ans) a été déclarée mercredi en état de faillite personnelle par un tribunal londonien pour une dette de plusieurs millions d'euros.

Becker, par l'intermédiaire de son avocat, était convoqué devant le tribunal des faillites pour une dette à la banque privée Arbuthnot, Latham and Co. depuis octobre 2015.

La juge Christine Derrett a refusé d'accorder au triple vainqueur de Wimbledon (1985, 1986 et 1989), qui vit à Londres depuis plusieurs années, les 28 jours supplémentaires demandés par son avocat pour rembourser sa dette.

L'avocat de Becker, John Briggs, avait plaidé un dernier sursis pour son client, arguant qu'une déclaration de faillite pourrait avoir un effet néfaste sur l'image de l'ancien entraîneur de Novak Djokovic.

"Il aurait dû y penser il y a longtemps, a balayé la juge. C'est une dette historique. On a l'impression qu'on traite avec un individu qui a choisi la politique de l'autruche."

"Ce n'est pas une personne très érudite en matière de finance", a répondu son avocat.

Becker a déjà eu des déboires judiciaires pour des dettes impayées avec la justice espagnole, concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et la justice suisse, pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'a marié en 2009.

En 2002, la justice allemande l'avait condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'à 500.000 euros d'amende pour quelque 1,7 million d'euros d'arriérés d'impôts.