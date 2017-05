Barid Al-Maghrib présente sa solution logistique intégrée

Le Groupe Barid Al-Maghrib a présenté récemment, lors de sa participation au Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed 2017), sa solution logistique intégrée auprès des e-commerçants.

Selon un communiqué de Barid Al-Maghrib, cette solution vise à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur des e-commerçants, depuis la réception et le conditionnement des produits jusqu’à la livraison du dernier kilomètre, en passant par le stockage et la préparation de commandes, rapporte la MAP.

Lors de ce salon professionnel tenu récemment à Casablanca, Barid Al-Maghrib a co-animé, avec son partenaire spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions logicielles et d’équipement pour le monde de la logistique, un atelier sous le thème "Barid Al-Maghrib est la solution logistique globale au phénomène Click".

Les intervenants de l’atelier ont également souligné l’avantage pour un e-commerçant de s’appuyer sur un prestataire qualifié et spécialisé dans la e-logistique, dont l’objectif est de lui apporter un avantage concurrentiel déterminant lui permettant de se concentrer sur l’acquisition et la fidélisation de sa clientèle.

Le Groupe Barid Al-Maghrib dispose de plateformes aux normes internationales avec 5000 m2 d’espace de stockage et de valeur ajoutée, un service de distribution auprès de plus de 300 localités desservies à domicile et un réseau étendu de livraison au guichet de plus de 1.800 points de contact.

Poste Maroc a également lancé, avec sa filiale Chronopost, la solution "Pickup", premier réseau de relais colis au Maroc, une palette de solutions de livraison hors domicile et avec pas moins de 1.000 points relais dans le royaume.