Barcelone, PSG Dortmund et Arsenal lèvent la timbale de fin de saison à titre de consolation

Buteur et passeur, Lionel Messi a donné le tournis à Alaves samedi en finale de Coupe du Roi (3-1) et sauvé la saison de Barcelone avec un 29e trophée dans cette compétition, ce qui offre une belle sortie à son entraîneur Luis Enrique.

Auteur de l'ouverture du score (30e), impliqué sur le but de Neymar (45e) et passeur décisif pour Paco Alcacer (45e+3), l'Argentin s'est montré trop fort au stade Vicente-Calderon de Madrid. Le club basque avait égalisé sur un coup franc du Français Theo Hernandez (33e) mais cela n'a pas suffi pour empêcher Luis Enrique d'achever ses trois ans de mandat avec neuf trophées sur 13 possibles.