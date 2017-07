Bank Assafa annonce le lancement de sa campagne de communication institutionnelle

Bank Assafa, la nouvelle banque participative du Groupe Attijariwafa Bank, a annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement de sa campagne de communication institutionnelle visant à faire connaître les valeurs fondamentales de la banque.

"Après avoir dévoilé son logo en juin dernier, Bank Assafa a lancé sa campagne de communication institutionnelle en vue de rapprocher les citoyens des valeurs régissant les opérations financières de la banque, des valeurs qui représentent le noyau des relations de la banque avec ses clients", a déclaré le président du Directoire de la filiale d’Attijariwafa bank, Youssef Baghdadi, lors d’un point de presse consacré à la présentation de cette campagne, rapporte la MAP.

Bank Assafa propose une offre bancaire en se basant sur cinq valeurs fondamentales et universelles, a souligné M. Baghdadi, notant qu’il s’agit de la confiance, consistant à établir des liens solides avec la clientèle en partageant les mêmes convictions, du dévouement en mettant la satisfaction des clients au cœur de toutes les démarches de la banque et de l’intégrité qui consiste à renforcer les liens avec les clients grâce à des conseils pertinents adaptés. Il s’agit également de l’innovation, qui se traduit par une réponse constante aux exigences des clients et en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins des clients et de la pureté en proposant une écoute active ainsi qu’une information transparente sur l’ensemble des opérations effectuées, a-t-il précisé. La banque a opté pour la langue arabe et la calligraphie marocaine pour faire la promotion de la banque, a indiqué M. Baghdadi, soulignant que la campagne médiatique comprend également des affiches publicitaires, des publications de presse ainsi qu’un film de promotion en langues arabe et amazighe.

Bank Assafa compte une agence digitale et 21 agences opérationnelles. Pour plus de proximité, la banque participative ambitionne, selon son directoire, d’élargir son réseau davantage pour atteindre plus de 30 agences en fin 2017.