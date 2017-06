Baisse quasi-généralisée des Blue-chips en mai dernier

Sur les 23 secteurs représentés à la Place boursière casablancaise, 10 ont clôturé le cinquième mois de 2017 en territoire négatif, selon les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC). Après son redressement en avril dernier, à l’issue d’un premier trimestre baissier, la Bourse de Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et termine le mois écoulé en repli, suite notamment aux pertes accusées par la quasi-totalité des Blue-chips, relève la société de Bourse dans son "Bilan marché Actions-Mai 2017".

Les analystes financiers ont noté, à ce propos, que cinq valeurs ont contribué, à elles seules, à hauteur de -1,61% à la perte du Masi, qui clôture le mois de mai sur un retrait de 0,52% à 11.577,96 points, à savoir: Itissalat Al-Maghrib (-5,16%), LafargeHolcim Maroc (-4,10%), Wafa Assurance (-2,49%), BCP (-1,09%) et Cosumar (-0,78%), rapporte la MAP.

Ils ont souligné, dans ce cadre, l’évolution négative de certains secteurs phare de la cote, à savoir: "Télécommunications", "Bâtiments et matériaux de construction" et "Agroalimentaire & production", qui canalisent, conjointement, près de 38% de la capitalisation flottante totale avec des poids respectifs de 17,39%, 14,80% et 5,51%.

Dans cette lignée, le secteur "Ingénierie de biens d’équipements industriels" figure en bas de l’estrade, en accusant un repli de 5,7% en lien, notamment, avec la baisse de 8,2% affichée par sa valeur Delattre Levivier Maroc, relève CDMC dans sa publication mensuelle, dont copie est parvenue à la MAP. L’indice "Télécoms" recule, lui, de 5,2% redevable à la contre-performance de l’opérateur historique Itissalat Al Maghrib, la première entreprise cotée à obtenir la certification IIA pour ses activités d’audit interne, attribuée par le comité de certification IFACI (Institut français de l’audit et du contrôle internes).

S’agissant de la branche "Industrie Pharmaceutique", elle abandonne 4,6%, tirée vers le bas par le titre Promopharm (-14,8%). En parallèle, sur les 75 sociétés cotées, 37 sont allées à l’encontre du mouvement baissier du marché en clôturant, le mois de mai 2017, sur des gains allant de +0,47% à +32,03%, note CDMC dans son bilan mensuel. La société de Bourse a mis en avant, dans ce sillage, la distinction particulière du trio: Marsa Maroc, Attijariwafa bank et Ciments du Maroc, qui clôturent le mois dernier sur des performances de +5,88%, +4,69% et +1,56% respectivement.

Dans ces conditions, la valorisation globale du marché se situe à 582,9 milliards de dirhams (MMDH), en dégradation de près de 4 MMDH comparativement au mois d’avril 2017, soit un léger repli de 0,6%. De son côté, le Volume quotidien moyen (VQM) de la BVC s’élève à 164,55 millions de dirhams (MDH), contre 104,19 MDH en avril 2017.