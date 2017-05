Baisse des levées brutes du Trésor à fin avril

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 40,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2017, en baisse de 7,6% par rapport à une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ce repli a concerné uniquement le volume levé des maturités longues qui a reculé de 85,7% pour se situer à 3,8 MMDH, soit 9,3% des levées après 60,4% l'année dernière, explique la DEPF dans sa note de conjoncture de mai 2017, ajoutant que le volume souscrit des levées des maturités moyennes s’est apprécié de 65,9% pour atteindre 22,7 milliards de dirhams, pour prédominer les levées à hauteur de 56,7% après 31,6% l’année précédente.

De même, rapporte la MAP, le volume levé en maturités courtes a quasiment quadruplé, passant de 3,5 à 13,6 MMDH pour représenter 34% des levées après 8,1% un an auparavant. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont diminué, en glissement annuel, de 24% pour s’établir à 31,6 MMDH.

Pour leur part, les levées nettes du Trésor ont atteint 8,6 MMDH contre 1,9 MMDH l’année précédente, fait ressortir la note.

Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est accru de 1,7% par rapport à fin décembre 2016 pour s’établir à 498,6 MMDH à fin avril 2017, alors qu’il s’est replié de 1% par rapport à fin mars 2017.

La structure de cet encours reste prédominée par les maturités à long terme, toutefois en retrait, représentant 56,7% de l’encours à fin avril 2017 après 57,8% à fin décembre 2016, ainsi que par les maturités moyennes dont le poids a quasiment stagné, s’établissant à 38,1% après 38,3%. La part du court terme qui demeure faible s’est accrue pour se situer à 5,2% après 3,9%.

Par ailleurs, le volume des soumissions a atteint 179,2 MMDH, en baisse de 11,4% par rapport à fin avril 2016, relève la DEPF, précisant que ce repli a concerné les maturités moyennes et longues dont le volume s’est replié respectivement de 8,1% et 57% pour se situer à 80,5 et 23,7 MMDH, soit 44,9% et 13,2% du volume des soumissions contre 43,3% et 27,2% l’année dernière.

En revanche, le volume soumissionné des maturités courtes s’est apprécié de 25,8% pour s’établir à 75 MMDH, pour représenter 41,8% des soumissions après 29,5% l’année précédente.

Au cours du mois d’avril 2017, le repli des levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications s’est accentué, enregistrant une baisse par rapport au mois précédent de 83,2% pour se situer à 1,1 MMDH, soit un niveau nettement inférieur au besoin prévisionnel situé entre 6,5 et 7 MMDH.

Ces levées ont porté uniquement sur le moyen et le long termes. Le volume souscrit des maturités moyennes s’est replié de 77,2% pour se situer à 623 millions de dirhams, soit 54,8% des levées du mois après 40,5% le mois précédent.