Les premiers jours de l'examen du baccalauréat, au titre de la session de juin 2017, se sont déroulés dans de "bonnes conditions", a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Hassad, faisant état d'une nette baisse de plus de 60% des cas de fraude par rapport à la même session de 2016.

Hassad a rappelé que le nombre de candidats scolarisés à l’examen du Baccalauréat au niveau national a atteint 325.191, dont 51% de garçons et 49% de filles et ce, sans compter les candidats libres. Le nombre de candidats de l'enseignement public s'élèvant à 295.145, soit 91% du total des candidats scolarisés, tandis que les candidats de l'enseignement privé se chiffrent à 30.046 élèves (9%), a expliqué le ministre.

Le nombre de candidats des sections internationales du Baccalauréat marocain, option anglais, qui passeront, pour la première fois, l'examen, a été de l’ordre de 72, alors que celui des candidats de la 2ème promotion des sections internationales, option français, a atteint 8.058.

Cette session a été marquée en outre par la participation de la première promotion des candidats des parcours professionnels, dont le nombre est s’élève à 143 répartis sur 4 spécialités, a-t-il ajouté. Les examens, se sont déroulés dans 20.730 salles réparties sur 1.431 centres, ce qui a demandé, la mobilisation de 41.460 surveillants et de 40.000 professeurs assurant la correction d'environ 3,6 millions de copies d'examens, a poursuivi le ministre. En outre, une baisse de plus de 60% des cas de fraude par rapport à 2016 a été enregistrée, a-t-il été souligné