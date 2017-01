Baisse de l’indice des prix à la consommation à fin décembre

En décembre 2016, l'indice des prix à la consommation (IPC) s’est replié de 0,1% sur un mois et a été en hausse de 1,6% sur un an, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP) dans une note d'information rendue publique récemment. L’indicateur annuel d’inflation sous-jacente a progressé de 1,3%, a-t-il indiqué.

« L’IPC du mois de décembre 2016 a connu une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent ; au terme de l’année 2016, l’IPC annuel moyen aura progressé de 1,6% et l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 1,3% », a indiqué le HPC dans ce document relatif à l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2016.

La baisse constatée de l’indice des prix à la consommation au cours du mois de décembre 2016 s’explique essentiellement par la baisse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires, a indiqué le HCP.

Selon les données statistiques analysées par le Haut-commissariat, les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2016 ont concerné principalement les « fruits » avec 4,9%, les « légumes » avec 1,6% et le « café, thé et cacao » avec 0,1%.

En revanche, les prix ont augmenté de 1,5% pour les « huiles et graisses », de 0,8% pour le « lait, fromage et œufs », de 0,7% pour les « poissons et fruits de mer » et de 0,3% pour les « viandes ».

Dans ces conditions, a indiqué le HCP «l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une hausse de 0,2% au cours du mois de décembre 2016 par rapport au mois précédent ».

A en croire les analystes du HCP, la hausse de l'IPC annuel moyen au terme de l’année 2016 a concerné aussi bien les produits alimentaires que ceux non alimentaires. Leurs indices auraient ainsi progressé respectivement de 2,7% et de 0,7%.

Ces derniers ont également observé que les variations enregistrées pour les produits non alimentaires sont allées d’une baisse de 0,2% pour la «communication» à une hausse de 2,5% pour les «restaurants et hôtels».

C’est ainsi que « l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1,3% au cours de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 », ont-ils expliqué.

En ce qui concerne l’évolution des prix par ville, il ressort des données du HCP que la hausse la plus importante de l’IPC annuel a été enregistrée à Al-Hoceima avec 2,3%. D’autres hausses tout aussi importantes ont été relevées à Settat avec 2,1% et à Béni-Mellal avec 2,0%.

Cette même tendance a également été observée à Agadir, Dakhla, Meknès et Rabat où la hausse de l’IPC oscillait autour de 1,9% ainsi qu’à Tanger avec 1,8%.

En revanche, les hausses les moins importantes de l’IPC annuel ont été enregistrées au niveau des villes d’Oujda et Safi (1,0%), Laâyoune et Kénitra (1,2%) et Guelmim (1,3%). La ville de Casablanca figure également sur la liste des cités ayant connu une baisse remarquée de l’IPC avec 1,4%.