Baisse de 20% du résultat net de Cartier Saada

Le spécialiste dans la conserve de fruits et légumes, Cartier Saada, a réalisé au titre du premier semestre de l’exercice 2016 un résultat net en recul de 20% à 5,22 millions de dirhams (MDH), a annoncé lundi la société cotée à la Bourse de Casablanca.

Ce repli est dû à l’augmentation du poste achat de matières premières (abricots) et au retrait du chiffre d’affaires lié aux abricots, couplés à une baisse de la valeur ajoutée, souligne Cartier Saada dans une communication financière, publiée sur le site Internet de la Bourse de Casablanca.

L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est, pour sa part, détérioré de 14% à cause d’une récolte d’abricots à un niveau historiquement faible due à de très mauvaises conditions climatiques lors de la floraison, rapporte la MAP.

La récolte déficitaire en quantité (-50%) s’est donc accompagnée par la flambée du prix de la matière première (+100%), relève la société, notant que l’EBE s’établit désormais à 10,62 MDH.

Dans un marché international en mal de consommation, le chiffre d’affaires de Cartier Saada s’est apprécié de +13%, poursuit la même source, notant que cette progression, portée par l’évolution des ventes à l’export (+13,25%), reflète les efforts de diversification commerciale à travers la consolidation des marchés traditionnels et la pénétration de nouveaux marchés.

En termes de développement et perspectives, Cartier Saada s’est dotée en 2016 d’une nouvelle vision stratégique visant à assurer la pérennité et la rentabilité dans un esprit de développement durable.

Cette vision est en cours de mise en œuvre par la réalisation d’un plan d’investissement sur trois ans pour une enveloppe globale de 25 MDH.

Selon Cartier Saada, le projet a été retenu par le Comité Public Privé du programme Imtiaz Croissance et bénéficiera donc d’une subvention d’investissement de l’ordre de 5 MDH.