Baisse de 15,4% des réserves internationales

Les réserves internationales nettes se sont chiffrées à 203,7 milliards de dirhams (MMDH) au 28 juillet 2017, en repli de 15,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). D'une semaine à l'autre, ces réserves ont légèrement augmenté de 0,1%, précise BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 27 juillet au 2 août 2017.

Durant cette période, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 68,5 MMDH, dont 64 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres, et 4,5 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, relève la Banque centrale. Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré s'est établi à 2,30%, alors que le volume des échanges est revenu de 6,3 MMDH à 5,4 MMDH, fait savoir BAM.

Lors de l’appel d’offres pour les avances à 7 jours du 2 août (date de valeur le 3 août 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 66,7 MMDH.

Sur le marché boursier, rapporte la MAP, le MASI a enregistré une baisse de 1,2%, ramenant ainsi sa performance à 4,5% depuis le début de l’année, relève la Banque centrale, notant que l’évolution hebdomadaire de l’indice de référence s’explique essentiellement par les diminutions des indices sectoriels "bâtiment et matériaux de construction" de 3,9%, "télécommunications" de 1,7% et "immobilier" de 4,1%.

En revanche, les valeurs des indices "banques" et "mines" ont augmenté de 0,3% et de 5% respectivement. En ce qui concerne les transactions, après un montant de 745,4 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, elles se sont établies à 795,5 MDH, dont un montant de 687,6 MDH réalisé sur le marché central "action".

Quant au rythme de progression de M3, il a enregistré en juin 2017 une progression de 1,6% pour atteindre 1.229,9 MMDH, attribuable essentiellement à la hausse de 3,7% du crédit bancaire et de 6,9% des créances nettes sur l'Administration centrale.