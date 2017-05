BMCE Bank s'installe à “Kenitra Atlantic Free Zone”

BMCE Bank a annoncé lundi l'extension de son réseau, avec l'inauguration de sa 2ème entité offshore dans la zone franche "Kenitra Atlantic Free Zone" après celle de Tanger.

Avec cette nouvelle entité, opérationnelle depuis le 22 mai, BMCE Bank cible les entreprises installées dans la zone ou bénéficiant d’un statut offshore ainsi que les entreprises, les multinationales et la clientèle privée étrangères, en mettant à leur disposition une offre "innovante, riche en produits et en services personnalisés", notamment le financement en devise des investissements et des besoins de fonctionnement, l’affacturage et le leasing en devise ainsi qu’une large offre monétique, a indiqué la banque dans un communiqué.

"Pionnière dans la banque offshore, BMCE Bank poursuit sa démarche d’accompagnement et son engagement de financement des entreprises en mettant à la disposition de sa clientèle offshore toute son expertise dans le domaine", a souligné le communiqué.

A travers cette extension de réseau, BMCE Bank "souligne sa forte volonté de favoriser le développement du financement à l’international et met en avant sa stratégie d’expansion à travers l’installation dans les principales zones franches du Royaume pour répondre au mieux aux besoins de l’écosystème environnant", a noté la même source.

BMCE Bank offshore a été créée en 1965 pour répondre aux besoins de la clientèle étrangère, des personnes morales ou physiques, notamment les entreprises internationales qui sollicitent l’accompagnement dans la création et le développement de leurs activités tournées essentiellement vers l’export.

Les avantages fiscaux et la réglementation appropriée à la nature des échanges en devise sur les zones franches mettent en relief l’attractivité des banques offshore aux yeux des investisseurs étrangers, d’où la stratégie de BMCE Bank d’étendre son réseau aux plus importantes zones franches à travers le Maroc et de déployer son expertise au service de ses clients dans la proximité, a conclu la banque.