BMCE Bank of Africa se distingue au “Top Performers RSE” de Vigeo Eiris

Le Groupe BMCE Bank of Africa, noté parmi 47 banques des pays émergents par le leader européen de la notation extra-financière Vigeo Eiris, s'est distingué en 9 facteurs de responsabilité sociale.

Ce groupe bancaire a indiqué, dans un communiqué, qu'il a recueilli, ainsi, la distinction "Top Performers RSE" pour la 4è année consécutive de la part de Vigeo Eiris.

Il a obtenu les scores les plus élevés en "respect des droits des clients et transparence de l’information", "respect des droits humains fondamentaux et contribution à leur promotion sur le lieu de travail et dans la société", la "prévention active des discriminations et promotion de l’égalité professionnelle en faveur des femmes" et la "pertinence et clarté de sa stratégie environnementale et prise en compte des impacts environnementaux et sociaux dans ses activités de financement", rapporte la MAP.

Il s’est illustré également dans les facteurs: l’"engagement pour la finance durable en appui sur le développement de produits à impact positif en faveur de la transition énergétique", la "contribution à la réduction de l’empreinte carbone", la "maîtrise des impacts liés à la distribution et aux transports", "contribution aux causes d’intérêts général à travers la promotion de l’éducation dans le monde rural (programme Medersat.com) et l’entrepreneuriat social durable en Afrique (African Entrepreneurship Award)", ainsi que le "renforcement des compétences et promotion de l’employabilité de ses collaborateurs", a précisé le communiqué.