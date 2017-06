BMCE Bank of Africa renouvelle sa certification ISO 14001

BMCE Bank of Africa renouvelle, pour la seconde fois, sa certification environnementale, suite à l’audit de renouvellement réalisé par le Bureau Veritas Certification.

Cette consécration constitue une nouvelle reconnaissance de l’engagement avancé du groupe en matière de développement durable, a souligné la banque marocaine dans un communiqué rendu public récemment.

Un engagement qui s’est concrétisé à travers le déploiement effectif de ses actions en matière d’environnement, d’efficacité énergétique et de réduction de son empreinte carbone; les actions concrètes qu’il déploie dans l’extension de ses engagements sociaux et environnementaux au niveau de ses activités de financement et d’investissement, ainsi que son engagement concret dans l’accompagnement de ses clients dans leurs investissements bas carbone, a-t-elle précisé.

«Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’engagement résolu de BMCE Bank of Africa en faveur du développement durable depuis sa privatisation, à l’initiative de son président Othman Benjelloun à travers maintes actions menées au sein du Groupe bancaire et plus spécialement par la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement sous l’impulsion de sa présidente, Dr Leila Mezian Benjelloun», a expliqué la même source.

Selon le Groupe bancaire, le Bureau Veritas a particulièrement valorisé les engagements renforcés de BMCE Bank en matière environnementale et énergétique, protection des ressources, économie circulaire et finance climat à travers son adhésion à des initiatives internationales, dont la Déclaration de la BERD pour l’éfficacité énergétique, Mainstreaming Climate Action, le Global Compact et les Principes Positive Impact Finance des Nations unies.

Pour la banque, il ne fait aucun doute que «cette certification vient couronner les efforts de l’ensemble des équipes mobilisées dans les Groupes d’amélioration de la performance environnement de BMCE Bank, et engagées dans la progression significative du Système de management environnemental de la banque».

Pour rappel, BMCE Bank of Africa est la seule banque au Maroc et dans la région MENA certifiée ISO 14 0001 pour l’ensemble de ses activités.