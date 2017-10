BMCE Bank of Africa et la CFCIM signent un partenariat pour l’accompagnement des entreprises

De par les enjeux économiques auxquels les entreprises marocaines font face pour s’aligner aux standards internationaux en termes de compétitivité (innovation, R&D, etc.) et vu le rôle stratégique des entreprises en particulier des PME pour le développement du tissu économique national et la création de richesse, BMCE Bank Of Africa et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) ont signé récemment, à Laâyoune, une convention de partenariat dans le but de soutenir et d’accompagner les entreprises et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération triangulaire Maroc Afrique-Europe.

Cette convention entre BMCE Bank Of Africa et la CFCIM a pour objectif de mettre en place un dispositif de soutien en faveur des entreprises afin de créer des opportunités d’entrepreneuriat et de renforcer le développement économique national. Ainsi, trois champs de coopération ont été identifiés :

Accompagnement des entreprises membres de la CFCIM (formation, coorganisation des missions de prospection en Afrique subsaharienne et accès à des études sectorielles).

Participation avec la CFCIM à des séminaires ou rencontres BtoB.

Accueil des entreprises étrangères recommandées par la CFCIM et accompagnement dans leurs démarches aussi bien au Maroc que dans plus de 20 pays Africains. A l’occasion de cet évènement, BMCE Bank Of Africa a également célébré la 1ère promotion du Club PME de Laâyoune-Sakia El Hamra dédié aux membres de la CFCIM dont l’objectif est d’offrir des cycles de formation et d’accompagner les entreprises pour la création des opportunités d’affaires aux niveaux national et régional. Ce partenariat vient appuyer les nombreuses initiatives engagées au profit des entrepreneurs à travers des cycles de formation dédiés, des offres promotionnelles avantageuses et des occasions d’affaires à travers des missions BtoB multi-sectorielles organisées aux niveaux national et international, tout particulièrement en Afrique subsaharienne.