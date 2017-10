BMCE Bank Of Africa remporte le titre “Elu service client de l’année Maroc”

BMCE Bank Of Africa a obtenu le prestigieux titre «Élu Service Client de l’année Maroc », une distinction qui vient souligner l’excellence du service client et traduire l’engagement fort de la banque vis-à-vis de ses clients et prospects.

Pour sa première édition au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, le concours a décerné, vendredi dernier lors de sa cérémonie de remise des prix, le titre «Élu Service Client de l’Année Maroc» à BMCE Bank of Africa dans la catégorie ‘’Banque’’.

Dans un communiqué, la banque indique que cette distinction a été obtenue suite à des enquêtes ‘client-mystère’ étalées sur une période de trois mois (de juin à août 2017) et basées sur une approche multicanale du service client de BMCE Bank Of Africa.

En effet, précise-t-elle, l’organisme en charge de cette étude a réalisé un audit approfondi, articulé autour de visites physiques au sein du réseau des particuliers & professionnels, d’appels téléphoniques, d’emails/formulaires et de navigations sur le site Internet de la banque.

Résolu à entretenir une relation de proximité avec ses clients, le groupe BMCE Bank Of Africa rappelle qu’elle a toujours accordé une place stratégique à la qualité de service par la mise en place d’un dispositif d’écoute clients pour une meilleure compréhension de leurs besoins et un meilleur accompagnement.

A cet effet, la banque marocaine explique qu’elle a mis en place plusieurs outils visant une surveillance continue, notamment des baromètres de satisfaction, menés par catégorie de clients, des visites de clients-mystère, organisées en permanence tout au long de l’année et couvrant l’ensemble du territoire, l’analyse et le traitement de toutes les réclamations clients… permettant ainsi à BMCE Bank Of Africa d’améliorer constamment la qualité de service rendu à ses clients et de mériter aujourd’hui le label ‘Service Client de l’année’ dans le secteur bancaire.