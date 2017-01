BAM émet un avis favorable à cinq demandes d'agrément pour la création de banques participatives

Le Comité des établissements de crédit a émis un avis favorable à cinq demandes d'agrément pour la création de banques participatives ainsi qu'à trois banques pour les autoriser à offrir des produits participatifs, a annoncé lundi Bank Al-Maghrib (BAM).

Les cinq demandes concernant la création de banques participatives ont été formulées par CIH Bank en partenariat avec la Qatar International islamic bank, BMCE Bank of Africa conjointement avec le Groupe saoudi/bahreini Dalla Al Baraka, la Banque centrale populaire avec le Groupe saoudien Guidance (société financière spécialisée dans le financement immobilier), Crédit agricole du Maroc avec l’Islamic corporation for the development of the private sector "ICD", filiale de la Banque islamique de développement "BID", et Attijariwafa bank, qui est toujours en discussion pour un futur partenariat, indique un communiqué de BAM.

Selon MAP, le comité, composé de deux représentants de Bank Al-Maghrib, dont le wali en sa qualité de Président, et de deux représentants du linistère chargé des Finances, dont la directrice de la direction du Trésor et des Finances extérieures, a émis cet avis favorable "après étude et analyse de ces dossiers, notamment au plan de l'actionnariat, de la valeur ajoutée au marché marocain, de la gouvernance et des risques, et à la lumière des informations complémentaires demandées aux différents postulants", précise le communiqué.

Le comité qui s'est réuni le 29 novembre 2016 pour examiner les dossiers de demandes d’agrément pour l’exercice de l’activité bancaire participative au Maroc, conformément aux dispositions des articles 34 et 60 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, a également donné un avis favorable pour autoriser la Banque marocaine du commerce et de l’industrie, le Crédit du Maroc et la Société générale à offrir à leur clientèle des produits bancaires participatifs, ajoute la même source.

Dans le cadre de cette activité, le Dahir régissant le Conseil supérieur des ouléma a été modifié et complété pour créer en son sein un Comité Charia pour la finance participative, seule instance habilitée à émettre des fatwas sur la conformité des produits de la finance participative aux préceptes de l’islam du juste milieu, ouvert sur les valeurs universelles et tolérant, tel que promu par SM Le Roi Amir Al Mouminine, rappelle BAM.

Le lancement des produits de la finance participative permet de compléter et de renforcer l'offre du secteur bancaire marocain et de l'ouvrir sur de nouvelles capacités de financement.

Selon la Banque centrale, il consolidera notamment l'attractivité de Casablanca comme plateforme financière africaine de premier plan conformément à la volonté et aux Orientations du Souverain.