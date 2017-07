Azoulay : L'africanité du Maroc participe d’une appartenance à une très grande civilisation

L’africanité du Maroc n’est pas "conjoncturelle" ou le fruit d’une stratégie politique, mais il s’agit d’une appartenance à une très grande civilisation, a estimé André Azoulay, conseiller de SM le Roi Mohammed VI. "Notre africanité n’est pas simplement conjoncturelle, elle n’est pas le fruit d’une stratégie politique (…), c’est l’appartenance à une très grande civilisation", a expliqué M. Azoulay qui intervenait vendredi à Marrakech lors d'une conférence organisée dans le cadre du 4ème Festival d’Al-Haouz sous le thème "Pour la paix et le vivre ensemble", à l’initiative de l’Association "JamSalam". "Nous devrions être tous collectivement en état de résistance (...) au nom de notre histoire, de nos religions, de nos valeurs et de ce magnifique projet d’un nouveau Maroc", a souligné M. Azoulay, en mettant l’accent sur cette "diversité reconquise, reconstruite et revendiquée qui est la nôtre".

"C'est un privilège et une fierté que de l’exprimer de la façon la plus simple et la plus irréfragable. Nous sommes légitimes nous Marocains, à la fois pour dire ce que nous sommes et la profondeur des valeurs qui nous déterminent", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a relevé que cette rencontre vise à échanger des idées au sujet de la paix et du vivre ensemble au niveau régional et mondial, en mettant l'accent sur l’importance du dialogue interculturel entre les pays du continent africain.

Pour M. Toufiq, les défis qui se posent à la paix et au vivre ensemble restent liés en premier lieu à la capacité d'écoute d'autrui, précisant que dans le Coran, la question de l'écoute revient dans 186 versets du Livre Sacré. A cet égard, M. Toufiq a estimé que trois pistes doivent être empruntées pour résoudre les problèmes liés à la paix et au vivre ensemble, à savoir un mode de vie sobre qui permet la prise en charge de la précarité humaine et la lutte contre la corruption, et finalement une solidarité extrême.