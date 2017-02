Avram Grant Nous étions les meilleurs et nous avons perdu

A l’issue du match Cameroun-Ghana, le sélectionneur de l’équipe nationale ghanéenne, Avram Grant, a fait la déclaration suivante : "Je suis plus que malheureux, même si je pense que nous avons rempli notre contrat. Je voulais tellement être en finale. Nous avons tout fait pour être là et en deuxième période, nous avons largement dominé. Félicitations au Cameroun bien sûr, mais nous étions les meilleurs et nous avons perdu. Nous n'avons pas gagné la Coupe mais nous avons fait un bon tournoi. C'est une nouvelle et bonne génération, et je pense qu'ils vont remporter plein de titres. Mon avenir n'est pas important, pour le moment, ce qui importe c'est que nous avons perdu après un très bon tournoi. (concernant le match pour la 3e place): Ce n'est pas dans nos rêves de disputer ce match, mais puisque nous devons le jouer, nous le ferons."