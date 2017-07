Avoir un but dans la vie permettrait de mieux dormir

Pour passer de douces nuits, rien de tel que d'avoir un but dans l'existence, selon une étude américaine.

Méditation, tisane, aromathérapie, lecture... Pour retrouver un sommeil apaisé et réparateur, vous avez tout essayé, mais rien n'y fait ? Une nouvelle astuce révélée par une étude américaine pourrait changer la donne. Publiées dans la revue Sleep Science and Practice, ces recherches expliquent qu'avoir un but dans la vie aiderait à mieux dormir.

Pour découvrir cette étonnante solution anti-insomnies, les chercheurs ont demandé à 825 personnes âgées de 60 à 100 ans - soit la population la plus touchée par des problèmes liés au sommeil tels que le syndrome des jambes sans repos ou l'apnée du sommeil - de compléter un questionnaire évaluant la qualité de leur sommeil et d'évoquer leurs centres d'intérêt et leurs objectifs dans la vie.

Après avoir analysé les réponses des participants, les chercheurs ont démontré que ceux ayant déclaré que leur vie avait un véritable sens avaient 63 % de chances en moins de souffrir d'apnée du sommeil et 52 % de chance en moins d'être confronté au syndrome des jambes sans repos. Avoir un but dans la vie permettrait donc d'améliorer son sommeil ! Une solution intéressante, selon les chercheurs, puisqu'elle pourrait devenir une alternative aux somnifères. « Aider les gens à avoir un but dans la vie pourrait être une stratégie efficace et non médicamenteuse pour améliorer la qualité du sommeil, en particulier chez une population qui est confrontée à plus d'insomnies », conclut Jason Ong, co-auteur de l'étude.