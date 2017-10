Avec ses titulaires comme avec ses réservistes, le Onze national égal à lui-même

Le Onze national a surclassé, mardi en amical, son homologue sud-coréen par 3 buts à 1 lors d’un match disputé au Tissot Arena dans la ville suisse de Bienne.

Une victoire bonne pour le moral d’autant plus qu’elle permet de préserver cette dynamique positive entamée depuis les phases finales de la CAN 2017 lorsque l’EN avait atteint le stade des quarts de finale.

Pour cette rencontre contre la formation sud-coréenne, déjà qualifiée pour le Mondial russe, et comme prévu, le sélectionneur national, Hervé Renard, a fait tourner son effectif en alignant un onze de départ entièrement remanié.

Les réservistes de luxe de l’EN n’ont pas manqué de saisir cette occasion pour donner le meilleur d’eux-mêmes et l’on a pu voir à l’œuvre un Amine Harit rayonnant, un Oussama Tanane décisif ou encore un Ismaïl El Haddad des grands jours. La mécanique a bien fonctionné et le résultat escompté a suivi grâce au doublé de Tanane aux 7ème et 11ème minutes, alors que le troisième but a été signé El Haddad dès la reprise du second half (46è).

L’unique réalisation des Sud-Coréens a été sur penalty transformé par Son Heung-Min à la 66ème mn, suite à une bévue du jeune gardien Tagnaouti qui s’est rattrapé ensuite pour sortir quelques arrêts décisifs.

Hormis la victoire, les bons point à retenir de ce match sont cette niaque et cette détermination des joueurs, devenues la marque de fabrique de la sélection marocaine, version Renard. Celui-ci a tout de même critiqué ses protégés qui se sont relâchés après s’être assurés du gain de la partie. Une attitude nullement appréciée par le coach, double lauréat de la CAN avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, qui veut que ses poulains restent concentrés au maximum, ne faisant point de cadeau à l’adversaire. Un message des plus clairs pour ces joueurs qui voudraient troquer leur statut de doublure contre celui de titulaire, ce qui ne pourrait être qu’une bonne chose pour une sélection qui a besoin d’internationaux aussi talentueux qu’aguerris.

A noter que ce match contre la Corée du Sud est l’unique test avant le choc du 11 novembre à Abidjan face à la Côte d’Ivoire. Pour cette ultime confrontation du groupe C des éliminatoires du Mondial, le Onze national dispose de deux options en vue de se qualifier : la victoire ou l’issue de parité, résultat qui ne tente pas trop Hervé Renard qui a tonné qu’il se rendra dans un stade qu’il connait fort bien pour s’imposer.

Il convient de rappeler qu’après cinq manches des éliminatoires de la Coupe du monde, la sélection marocaine est parvenue pour la première fois à prendre les commandes du 3ème groupe avec un total de 9 points, devant la Côte d’Ivoire (8 pts), tandis que le Gabon et le Mali, éliminés, sont respectivement troisième (5 pts) et quatrième (3 pts).