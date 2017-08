Avec “Let go”, Saâd Lamjarrad bat tous les records

Un «Let go» des plus tonitruants! A peine lancé le 8 août 2017 sur le moteur de recherche YouTube, qu’il a rencontré un succès retentissant. Le tube est déjà à huit millions de vues et près de 400 000 «J’aime». Quoi de plus étonnant pour un artiste qui vient de sortir de prison, en attendant son procès en France.

Dans la région maghrébine et arabe, c’est du jamais-vu. L’enfant terrible de la chanson marocaine moderne peut bien en être fier. Après une courte parenthèse de crise, où les rumeurs malencontreuses allaient bon train sur la fin de sa carrière, «Let go» vient de faire taire les mauvaises langues et le propulser au-devant de la scène.

La chanson qui garde certes la même touche créative du jeune artiste, est porteuse aussi de messages subliminaux. La trahison, l’amour, la séparation ainsi que tous ces problèmes que peut vivre un couple, sont autant de thèmes que Saad Lamjarred évoque avec un magnifique souffle artistique.

Ses milliers de fans ne cessent d’assurer la promotion de son nouveau tube sur les réseaux sociaux. C’est par dizaines de milliers qu’ils ont partagé «Let go» qui entame le nouveau départ d’un Saâd Lamjarrad vraiment épanoui.

Sur les réseaux sociaux, la popstar a également partagé une vidéo des coulisses du tournage de son nouveau clip. On pouvait voir des images inédites du chanteur avec ses amis. Une ambiance bon enfant qui laisse entendre un climat serein pour la créativité. Dans la vidéo réalisée par le Français Alexandre Da Silva, Saad Lamjarrad n’omet pas d’adresser ses remerciements à S.M le Roi Mohammed VI pour son soutien aux artistes.

Résidant à Paris, où il est en liberté conditionnelle, depuis avril dernier, en attendant le dénouement de son affaire, Saâd Lamjarred ne perd pas de temps en préparant de nouveaux tubes, pour assurer son retour artistique.