Automobile: Cinq accessoires pour que votre smartphone tienne la route

Tout le monde n’a pas les clés de la berline dernier cri et hyperconnectée qui prend la main sur votre smartphone et le recharge dès que vous mettez le contact. Si l’usage d’un terminal mobile est forcément déconseillé au volant, il reste une pièce maîtresse dans l’habitacle : guidage, musique… difficile de s’en passer. Nos confrères de «20 Minutes.fr» nous ont concocté cinq accessoires pour rendre le voyage plus sûr et agréable…



Pour ne plus avoir à toucher

son téléphone en conduisant…

Passer ou prendre un appel d’un geste de la main, dicter un SMS ou un e-mail, lancer Waze ou Google Maps à la voix, envoyer sa playlist Deezer ou Spotify par commande vocale… avec le support pour smartphone Zero Touch de Logitech (600 dirhams), le gain en sécurité du conducteur est évident.

L’appareil, qui fonctionne avec une application dédiée est intuitif, simple d’emploi et donne à votre vieille caisse un air de voiture connectée façon Tesla. Seul regret, il n’est pas compatible avec les iPhones, mais uniquement les smartphones sous Android.



Pour recharger deux smartphones

en même temps…

Pour un tarif pratiquement similaire à celui d’un chargeur de voiture simple, la marque Temium propose ce très fonctionnel chargeur à double sortie USB 2.0. (100 dirhams). De quoi acheter la paix avec ses ados, assis sur la banquette arrière…



Pour remplacer les oreillettes,

désormais interdites…

Interdites au volant depuis 2 ans, les oreillettes Bluetooth doivent rester dans la valise. On leur substitue un kit mains libres à l’image du CARBTKIT1 de T’nB. A fixer sur son pare-soleil pour une meilleure proximité du micro (on peut aussi le ventouser sur le pare-brise), il permet de communiquer sans prendre son téléphone à la main : voix et musique sont transmises en streaming et Bluetooth. A recharger sur la prise allume-cigare, son autonomie est de 8 heures en conversation (350 dirhams).



Pour ne plus avoir à supporter la trace

des ventouses sur le pare-brise…

Le support pour smartphone qui se ventouse au pare-brise (et qui finit par se décrocher) laisse des traces ? Qu’à cela ne tienne, privilégiez un support à accrocher sur la grille de ventilation de votre tableau de bord.

Pivotant à 360°, le Magnet Car Vent Mount de PNY est fourni avec deux petites plaques métalliques autocollantes à placer sur la coque arrière de son téléphone. Qu’il suffira ensuite d’aimanter sur le support… Testé sur 800 km, cet accessoire économique et universel donne entière satisfaction(150 dirhams).



Pour partager sa musique à deux

sur la banquette arrière…

… et qu’on a envie de tuer le temps avec de la musique. La double prise casque Slussen d’Urban Ears permet de connecter deux casques filaires.

Et pour les soirées d’été, son application (iOS uniquement) vous transforme en DJ : grâce à elle, vous pouvez réécouter un morceau et le mixer dans le bon rythme avec un autre morceau (150 dirhams).