“Au pays des merveilles” en tête du box-office marocain

"Au pays des merveilles", film marocain de la réalisatrice Jihan El Bahar, arrive en tête du box-office des films marocains au titre du premier semestre 2017 (du 1er janvier au 30 juin). Selon le tableau statistique du box-office, publié par le Centre cinématographique marocain (CCM) sur son site internet, "Au pays des merveilles" a enregistré 93.642 entrées et engrangé 4.493.865 DH de recettes. Le film est également arrivé en tête des films marocains et étrangers dans les salles de cinéma nationales, devant le blockbuster américain "Fast and furious 8" qui a enregistré 60.967 entrées et engrangé des recettes supérieures à 3.187.459 DH.

Des acteurs de renommée ont participé à ce long métrage, notamment Majdouline Idrissi, Aziz Dadas, Mohamed Choubi, Malek Akhmiss, Houda Sidki et Fadwa Taleb. Le troisième film marocain sur le box-office est "Mon oncle" de Nassim Abassi, dont les vedettes sont "Abderraouf" (Abderrahim Tounsi), Mohamed El Khayari, Aziz Dadas, Manal Saddiki, Souad El Alaoui, et Ibtissam Laroussi.

Le film marocain "La main de Fadma" du réalisateur Ahmed El Maânouni s'est classé quatrième sur la liste du CCM, enregistrant 41.634 entrées et des recettes supérieures à 1.704.000 DH. Le film met en vedette Fadila Benmoussa et l'humoriste Eko.