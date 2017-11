Au moins quatre morts lors d'une fusillade dans une école de Californie

Un tireur a réveillé mardi les pires cauchemars de l'Amérique en ouvrant le feu sur une école primaire et ses alentours en Californie, tuant quatre personnes et en blessant près d'une dizaine d'autres, dont deux enfants, choisissant ses victimes au hasard avant d'être abattu, selon les autorités.

La procédure de confinement ("lockdown") - qui est répétée régulièrement dans toutes les écoles américaines pour se préparer à ce genre de drame - a sans doute permis d'éviter une tuerie dans l'école élémentaire.

"Cet homme avait la très, très ferme intention de terminer ce qu'il avait décidé de faire aujourd'hui", a déclaré le shérif adjoint du comté de Tehama, Phil Johnston, lors d'une conférence de presse.

"Il a été évident dès le départ que nous faisions face à un individu qui choisissait ses cibles au hasard", a-t-il souligné.

Les coups de feu ont éclaté mardi vers 8H00 du matin (16H00 GMT) dans une maison de cette bourgade rurale située à quelque 160 kilomètres de Sacramento, dans le nord de la Californie. Puis le tireur, dont le nom n'a pas été révélé, s'est rendu à l'école primaire où il a continué de tirer, avant d'être abattu par la police.

Aucun enfant n'a été tué dans cette fusillade au mobile encore indéterminé mais qui pourrait être lié à une dispute domestique et un passé marqué par des différends avec des voisins, a précisé Phil Johnston.

Parmi les victimes figure une femme dont le tireur avait auparavant été accusé d'avoir poignardé, a-t-il précisé.

Un enfant a été blessé par balle à l'école. Un autre a été touché, mais sa vie n'était pas en danger, alors qu'il roulait en voiture avec sa mère, qui a elle été grièvement blessée.

Le tireur s'est lancé dans sa course meurtrière après avoir volé le véhicule d'un voisin, selon la police, et a ensuite tenté d'entrer dans l'école, mais en vain car l'établissement avait été sécurisé après les premiers coups de feu.

L'assaillant, qui portait une veste militaire, a alors quitté l'école au volant de son véhicule, continuant à tirer jusqu'à avoir un accident. Il a ensuite volé un second véhicule puis a été tué lors d'un échange de tirs avec la police.

Trois armes ont été retrouvées sur la scène du crime qui a mobilisé une centaine de policiers, selon Phil Johnston: un fusil semi-automatique et deux armes de poing.

Salvador Tello, un habitant de Rancho Tehema, amenait ses enfants à l'école lorsqu'il a vu le tireur ouvrir le feu et tuer une femme.

Il "dit qu'il a vu des balles percuter le coffre devant lui et qu'il a mis ses enfants au sol pour les protéger avant de faire marche arrière", a raconté un journaliste du journal local Redding Record Searchlight, Jim Schultz, sur Twitter.

"Quand il est parti, il a vu une femme morte par terre dans la rue et (...) son mari blessé près d'elle", a-t-il ajouté.

Casey Burnett, un témoin de la fusillade cité par le journaliste local Jim Schultz, a pour sa part affirmé avoir vu le tireur "conduire et tirer au hasard de sa voiture".

Sur la chaîne locale KCRA, Brian Flint, un riverain, a assuré que son colocataire avait été abattu par le tireur. Ce dernier était un voisin "fou" qui les "menaçait", a expliqué M. Flint. Il "tirait beaucoup de balles ces derniers temps", a-t-il ajouté.

Les fusillades, y compris dans les établissements scolaires, endeuillent régulièrement les Etats-Unis, un pays où plus de 33.000 personnes meurent par balle chaque années - dont deux tiers de suicides - et où le débat sur la réglementation des armes à feu ne s'éteint jamais.

Ce nouveau drame survient moins de 10 jours après qu'un homme a perpétré la pire tuerie de l'histoire du Texas, en abattant 26 personnes dans une église baptiste de Sutherland Springs.

L'école primaire est située en banlieue de Corning, une petite ville d'environ 8.000 habitants spécialisée dans la production d'huile d'olive.

Jason Wandel, du bureau du FBI à Sacramento, a indiqué à l'AFP que des agents de la police fédérale avaient été dépêchés pour participer à l'enquête.