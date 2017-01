Au moins 7 morts dans une double explosion à Mogadiscio

Au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'explosion de deux véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivie d'une attaque par des militants shebab armés, a-t-on appris de source policière. "Pour l'instant, nous avons compté sept morts, pour la plupart des civils et des gardes de sécurité. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été blessées dans les deux explosions", a déclaré un responsable de la police, Ibrahim Mohammed.

Au moins quatre journalistes arrivés sur place après la première explosion ont été blessés par la seconde, dont un photographe de l'AFP, qui a été légèrement blessé à une épaule et à une jambe par des éclats.

Un véhicule piégé a été lancé en début de matinée sur une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Dayah, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence.

Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel, et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité, selon M. Mohammed.

Une deuxième explosion puissante d'un véhicule laissé aux alentours a ensuite eu lieu, alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place.

"Deux hommes armés ont été tués et la zone est sous le contrôle des forces de sécurité", a ajouté le responsable de la police.

Les islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram.

"Les combattants moudjahidines ont attaqué un hôtel et réussi à y entrer après avoir fait exploser une voiture remplie d'explosifs pour s'ouvrir le passage", ont-ils déclaré.

Les shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, l'Amisom, forte de 22.000 hommes.

Confrontés à la puissance de feu supérieure de l'Amisom, déployée en 2007 en Somalie, les shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011.

Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentat-suicide - souvent jusque dans la capitale somalienne - contre les symboles du fragile gouvernement somalien ou contre l'Amisom.