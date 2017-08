Au moins 30 morts dans un raid aérien sur Sanaa

Plusieurs personnes, dont des civils, ont été tuées mercredi dans un raid aérien sur la capitale yéménite Sanaa, ont rapporté des témoins et une chaîne de télévision locale.

La chaîne de télévision Massira, proche des rebelles houthis qui contrôlent la capitale yéménite, a fait état de plus de 30 morts mais ce bilan n'a pu être confirmé de sources indépendantes.

Des témoins ont indiqué à l'AFP que de nombreuses frappes aériennes avaient visé la capitale, dont l'une sur un logement abritant des employés d'une ferme de qat, une herbe euphorisante largement consommée au Yémen.

En juin, 24 civils avaient été tués dans une frappe aérienne sur un marché dans un fief rebelle dans le nord du pays. Selon des témoins, ce marché servait de base au trafic transfrontalier de qat. Des sources locales, dont des responsables médicaux, avaient attribué la frappe à la coalition arabe.

La coalition, qui intervient au Yémen depuis mars 2015 contre les rebelles, a été accusée à plusieurs reprises d'avoir visé par erreur des civils.

Elle a reconnu certaines erreurs dont un raid contre une cérémonie de deuil à Sanaa en octobre 2016 qui avait fait plus de 140 morts.

La guerre au Yémen oppose les Houthis, alliés aux forces loyales à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, au camp pro-gouvernemental, regroupé dans le Sud.

Le conflit a fait quelque 8.400 morts et 48.000 blessés, dont de nombreux civils, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Une épidémie de choléra a en outre fait quelque 2.000 morts et plusieurs régions de ce pays pauvre sont au bord de la famine.

Par ailleurs, les rebelles houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa, ont averti mercredi leur principal allié, l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qu'il "subirait les conséquences" de ses déclarations après que ce dernier les ait qualifiés de "miliciens".

Cette mise en garde est intervenue alors que des habitants de Sanaa craignent des affrontements lors d'un rassemblement prévu jeudi à l'occasion du 35e anniversaire du Congrès populaire général (CPG), le parti de M. Saleh. Les rebelles chiites houthis, soutenus par l'Iran, et l'ex-président sont alliés depuis septembre 2014, date à laquelle leurs forces se sont emparées de la capitale yéménite.

Des fissures sont apparues au grand jour entre le chef rebelle Abdel Malek al-Houthi (38 ans) et M. Saleh (75 ans), qui ont échangé des accusations dans des discours télévisés.

Une déclaration publiée par les Houthis tôt mercredi qualifie M. Saleh de "traître" pour les avoir présentés comme une "milice".

"Nous avons reçu un coup de couteau dans le dos", affirme le texte.

Avec cette déclaration, l'ex-président, qui a gouverné le Yémen pendant plus de 30 ans, "franchit la ligne rouge" et il "subira les conséquences de ses mots", a ajouté la direction politique des rebelles.

Selon des témoins, des partisans armés de M. Saleh et des Houthis ont accru leur présence ces derniers jours à travers la capitale.