”Au-delà” du réalisateur Clint Eastwood projeté à Essaouira

L'Association Essaouira-Mogador a projeté, jeudi soir au Centre culturel Dar Souiri à Essaouira, le film "Au-delà", un drame américain réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2010-2011. Cette production américaine a attiré un public nombreux, composé de cinéphiles marocains et touristes étrangers, qui a été séduit par le thème de cette œuvre cinématographique à valeur universelle. "C'est un film fort acclamé et très bien accueilli par les cinéphiles", estiment les responsables de "Ciné-Souiri", qui programme chaque semaine des films triés sur le volet.

"Ce film est simple, mais efficace car il incite à la réflexion", "un grand film d'un grand réalisateur doublé d'un grand personnage", "Ce n'est pas du Clint Eastwood classique avec l’action et les westerns, mais une sorte de méditation douce sur l'au-delà". Ainsi commentaient des cinéphiles approchés par la MAP. "Au-delà", dont le titre original est "Hereafter", est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. George, Marie et Marcus sont guidés par le même besoin de savoir et par la même quête. Leurs destinées vont finir par se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'au-delà.

Ce film, dont les personnages principaux sont inerprétés par Matt Damon, Cécile de France, Frankie et George McLaren et Bryce Dallas Howard, raconte l’histoire de trois personnes, Marie Lelay, George Lonegan et Marcus, confrontées à la mort par différents chemins et qui tentent de mener, néanmoins, une vie normale. "Le film" a remporté plusieurs récompenses dont le National Board of Review Awards 2010 (Top 10), Rubans d'argent 2011 (meilleur réalisateur non-européen), Visual Effects Society Awards 2011 (meilleurs effets visuels d'un long-métrage) et David di Donatello 2012 (meilleur film étranger).

Il a aussi été nominé aux Oscars 2011 (meilleurs effets visuels), Saturn Awards 2011 (meilleur film de science-fiction, meilleure actrice pour Cécile de France, meilleure réalisation pour Clint Eastwood, meilleur jeune acteur pour Frankie McLaren et George McLaren, meilleur scénario pour Peter Morgan, meilleure musique pour Clint Eastwood) et au Central Ohio Film Critics Association Awards 2011 (meilleur acteur pour Matt Damon).