Attijariwafa bank affiche des indicateurs en nette amélioration au troisième trimestre

A l’issue du troisième trimestre 2017, Attijariwafa bank (AWB) affiche des indicateurs en nette amélioration, avec un résultat net part du Groupe (RNPG) en hausse de 15,8% à 4,08 milliards de dirhams (MMDH), commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

Cette croissance est portée par les bonnes performances commerciales, opérationnelles et financières de l’ensemble des pôles d’activité, relèvent les analystes financiers à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de la banque cotée en bourse, notant que le résultat net social d’AWB s’accroît de 10,1% à 3,5 MMDH.

Suivant la même tendance, le produit net bancaire (PNB) consolidé se renforce de 10% à 16,2 MMDH. Une évolution qui intègre une hausse de 9,4% à 9,5 MMDH de la marge d’intérêt, de 6,9% de la marge sur commissions à 3,5 MMDH et de 18,9% du résultat des activités de marché à 3,1 MMDH, rapporte la MAP.

La même source souligne aussi une appréciation de 37,9% des actifs financiers à la juste valeur par résultat à 69,6 MMDH, contre une progression de 10% des actifs financiers disponibles à la vente à 39,3 MMDH, outre un alourdissement de 7,4% des charges générales d’exploitation à 7,3 MMDH.

Ainsi, le coefficient d’exploitation se fixe à 44,9%, contre 46% à fin septembre 2016, a-t-elle indiqué.

Dans ces conditions, le résultat brut d’exploitation (RBE) s’apprécie de 12,2% à 8,9 MMDH par rapport au T3 2016, tandis que le coût du risque baisse de 2,7% à MAD 1,6 MMDH.

Pour sa part, la solidité financière de la banque se renforce à travers la hausse de 16,7% des fonds propres à 49,4 MMDH et le retour sur capitaux propres (RoE) s’établit à 15% pour un retour sur actifs (RoA) de 1,4%.

Les résultats trimestriels de la banque laissent également apparaître une légère hausse de 1% des crédits à la clientèle consolidés à 274,4 MMDH, dont 63,1% émanent de l’activité agrégée qui connaît une baisse de 1,1% de l’encours de crédits à 173,1 MMDH.

En parallèle, les dépôts consolidés gagnent 7,7% à 308,4 MMDH (+5,5% pour les dépôts agrégés). Le taux de transformation s’établit ainsi à 89% (-5,9 points).

Sur le seul T3 2017, le PNB de la banque ressort en hausse de 23% à 5,67 MMDH comparativement au T3 2016 (+3,7% par rapport au T2 2017), tandis que le RBE s’apprécie de 32,2% à 3,20 MMDH (+5,7% comparativement au T2 2017), relèvent en outre les analystes de BMCE Capital Bourse.

Le coût du risque, lui, augmente de 25,5% à 764,1 millions de dirhams (+67,6% par rapport au T2 2017), ont-ils ajouté, notant que le RNPG progresse de 40,8% à 1,45 MMDH (+2,7% comparativement au T2 2017).