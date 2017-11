Attijariwafa bank accompagne les entreprises étrangères installées au Maroc

Dans le cadre du «PLAN PME », programme global d’accompagnement des entreprises marqué par la mise en place de plusieurs formules «PLAN AUTOMOTIVE» dédié à l’industrie automobile, «PLAN EL KEHIER» destiné au secteur agricole et le «PLAN RELÈVE» consacrant la thématique de transmission, de cession et d’acquisition d’entreprises, le Groupe Attijariwafa bank lance « PLAN OFFSHORE » pour accompagner le développement des entreprises étrangères installées au Maroc.

En effet, depuis que le Maroc est entré dans le club des pays les plus attractifs de sa région pour les investissements étrangers, le nombre d’entreprises qui ont choisi de venir s’y installer est sans cesse en hausse. Pour confirmer son engagement permanent à soutenir l’investissement, Attijariwafa bank, groupe bancaire et financier de référence en Afrique, a déployé un dispositif d’accompagnement spécifique à ces opérateurs au regard de leur rôle important dans la croissance de l’économie nationale et de leur potentiel en matière de création d’emploi et de contribution à la création de valeur pour le pays.

« PLAN OFFSHORE » est une offre globale et intégrée qui s’articule autour des : services de la banque Offshore Attijari International Bank (AIB), pour un accompagnement efficace par des experts de la place financière internationale ; ; services de la banque au quotidien offrant des conditions préférentielles pour le compte Offshore et un package avantageux pour le compte Onshore ; solutions spécifiques de financement en devises pour l’activité Offshore afin d’accompagner les projets d’investissement et couvrir les besoins d’exploitation ; des produits d’assurance et d’assistance pour une gestion sereine de l’entreprise ; des conventions et offres préférentielles pour les salariés des sociétés étrangères installées au Maroc.

A travers le programme « PLAN PME » et sa composante «PLAN OFFSHORE», le Groupe Attijariwafa bank s’investit de manière volontariste, dans l’accompagnement des investisseurs étrangers pour la mise en œuvre de leurs projets et le développement de leurs activités. Cette initiative a pour objectif de contribuer activement à la construction de « l’offre Maroc » visant à offrir aux opérateurs étrangers les meilleures conditions d’accueil pour réussir leur implantation au Maroc.