Atlanta Assurances s'installe en Côte d’Ivoire

La compagnie marocaine d'assurances "Atlanta" a célébré, mercredi soir à Abidjan, le démarrage officiel de ses activités en Côte d’Ivoire, premier marché de la zone CIMA (Conférence inter-africaine des marchés d’assurance).

La cérémonie du lancement officiel des activités d’Atlanta Assurances Côte d’Ivoire a été rehaussée par la présence des ministres ivoiriens des Transports et de l’Agriculture et du Développement rural, respectivement Amadou Koné et Mamadou Sangafowa Coulibaly, et de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, rapporte la MAP.

Prenant la parole à cette occasion, le président directeur général d’Atlanta Assurances, Mohamed Hassan Bensalah a indiqué "qu’il y a un an, nous avons reçu l’agrément pour le lancement des activités et, aujourd’hui, nous célébrons fièrement le démarrage officiel de nos activités en Côte d’Ivoire".

Selon M. Bensalah, le secteur des assurances constitue un véritable curseur du développement d’un pays et de sa population.

L’assurance santé, l’assurance multirisque professionnelle et l’assurance multirisque industrielle sont autant de véritables outils de croissance qui permettent aux individus, "à nos clients, d’investir à long terme et d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité", a-t-il étayé.

Déroulant sa vision pour le succès de la compagnie, le PDG d’Atlanta Assurances a affirmé que "nous devons préserver notre proximité des clients et surtout notre crédibilité, qui sont un enjeu de taille. C’est de cette façon que nous arriverons à toucher notre public cible et améliorer nos taux de couverture".

Pour lui, la force d’Atlanta Assurances réside dans sa fine connaissance du métier et des besoins de sa clientèle.

Et "c’est pour cette raison d'ailleurs que nous nous appuyons sur une équipe de collaborateurs ivoiriens qui maîtrisent parfaitement les réalités du terrain", a-t-il poursuivi.

Bien au-delà du métier d'assureur et de l’investissement s'y rapportant, "nous avons des missions auxquelles nous croyons : celles de développer, de consolider et de rendre encore plus fructueux le partenariat et les échanges entre nos deux pays frères : le Maroc et la Côte d’Ivoire", a-t-il fait remarquer.

La Côte d’Ivoire est le premier marché de la zone CIMA avec un chiffre d’affaire de près de 303 milliards de cfa en 2016.