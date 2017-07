Atelier d’évaluation du programme de formation dans le domaine migratoire

Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a organisé, hier à Rabat avec l’appui de l’Agence de coopération allemande GIZ, un atelier consacré à l’évaluation du programme de formation en leadership ainsi qu’ à la présentation des projets pilotes en matière d’accueil et d’intégration des migrants et réfugiés, élaborés par les acteurs locaux bénéficiaires de ce programme.

L’objectif de ce programme de formation, organisé en trois sessions au Maroc et en Allemagne, est de développer les compétences en leadership et de renforcer le réseautage entre les différents acteurs publics, privés et la société civile en vue d’une meilleure coordination dans la mise en œuvre de la politique migratoire au niveau local.

Cet atelier a connu la participation de différents acteurs locaux représentant les villes de Béni Mellal, Nador, Tanger et Tiznit, concernés par la question de l’accueil et l’intégration des migrants et réfugiés, notamment les communes, les services déconcentrés des instituions publiques et la société civile.